МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") подала заявку на получение господдержки, сообщил РИА Новости источник в авиакругах.

Газета "Ведомости" ранее со ссылкой на проект постановления Минтранса РФ сообщала, что условие получения субсидий — непрекращение пассажирских перевозок. С учетом этого условия, отмечала газета, ряд авиакомпаний, в частности, "Победа", на субсидии за апрель и май претендовать не смогут, так как они приостановили полеты в апреле. Однако министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что "Победа", как и все остальные российские авиакомпании, может претендовать на господдержку.

"Победа" подала заявку на получение господдержки", — сказал источник.