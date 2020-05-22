ЛОНДОН, 22 мая — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Управление по финансовому надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA) начало проверку ряда крупных сайтов по онлайн-продаже товаров на предмет достоверности рекламы и отзывов в условиях пандемии коронавируса, заявил в пятницу регулятор.

Онлайн-продажи в Великобритании существенно выросли в последние два месяца в условиях карантина, введенного из-за коронавируса.

"CMA начало проверку нескольких крупных веб-сайтов, чтобы выяснить, делают ли они достаточно для того, чтобы защитить покупателей от ложных и вводящих в заблуждение отзывов", — говорится в сообщении ведомства.

Регулятор попросит веб-сайты предоставить отчет о том, как они проверяют надежность выставленных оценок и обзоров тех или иных товаров. Также будет проведена проверка, нет ли манипуляции в действиях компаний при представлении отзывов о своих продуктах и услугах. Например, положительные отзывы для одного продукта могут быть объединены с отзывами для другого товара.

СМА не раскрывает перечень сайтов, в отношении которых начата проверка, однако отметило, что уже достигнута договоренность о сотрудничестве с социальной сетью Instagram, принадлежащей Facebook. "Instagram обязуется предоставить более надежные системы для обнаружения и удаления такого рода материалов", — отметил регулятор.

Ранее регулятор уже проводил работу по предотвращению размещения поддельных отзывов на Facebook и eBay. В июне прошлого года СМА вынесло предупреждение указанным платформам об ответственности за публикацию ложных онлайн-отзывов об услугах и товарах. Согласно данным регулятора, в предыдущие годы более чем в 100 объявлениях на eBay были опубликованы лживые или вводящие в заблуждение отзывы о товарах. Кроме этого, в 26 группах на Facebook людям предлагалось написать фейковые обзоры, в том числе за вознаграждение.