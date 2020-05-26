МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ, Антон Мещеряков. Коронавирус COVID-19 серьезно повлиял на то, как люди совершают покупки, ведь магазины — одно из главных общественных мест в повседневной жизни человека. Изменения в поведении покупателей отмечает и "Евроторг", крупнейший ритейлер Белоруссии: потребители ходят в магазины реже, но чек покупки становится больше. О том, как распространение коронавируса в мире повлияло на поведение белорусских покупателей, о гречке, имбире и лимонах, а также о планах развития ритейлера, в интервью агентству "Прайм" рассказали гендиректор "Евроторга" Андрей Зубков и финансовый директор компании Алеся Сапунова.

- Как коронавирус повлиял на потребительское поведение граждан Белоруссии?

Андрей Зубков: В Белоруссии не вводился режим жесткого карантина, но ряд ограничений был и остается. Распространение коронавируса, безусловно, оказало влияние на поведение покупателей: мы видим тенденцию к сокращению частоты посещений магазинов, при этом растет средний чек. Для покупателей становится важным ощущение безопасности, и в связи с этим мы приняли ряд мер – обеспечили средствами защиты продавцов, разместили дезинфицирующие средства в торговом зале, нанесли разметки для соблюдения дистанции.

Еще в марте на основании динамики интернет-продаж мы поняли, что коронавирус начинает активно влиять на поведение покупателей — мы увидели всплеск потребительского спроса в онлайне. В апреле выручка онлайн-канала выросла на 48% при росте среднего чека на треть. В первой половине мая этот рост ускорился еще больше.

- Сохраняются ли эти тренды в поведении покупателей в апреле-мае?

Андрей Зубков: Мы считаем, что такое поведение покупателей магазинов — с более редким посещением и высоким средним чеком — будет сохраняться, пока ситуация с коронавирусом будет развиваться подобным образом. Но, конечно, рано или поздно пандемия отступит, и покупатели вернутся к более традиционному поведению.

- Далеко не секрет, что россияне в марте активно закупались гречкой. В Белоруссии было что-то подобное?

Андрей Зубков: Что касается гречки — да, были небольшие всплески потребительского спроса. Назовем это легким ажиотажем. Но мы учли пример других стран, в том числе России, хорошо подготовились к таким явлениям и быстро адаптировались. Пустых полок у нас никогда не было.

- И товары бакалеи тоже пользовалась спросом?

Андрей Зубков: Да. И востребованные покупателями лимоны с имбирем тоже — думаю, это затронуло все страны. Но мы с этим периодом успешно справились. Не было проблем и с перебоями поставок.

- Какую динамику показывает выручка ритейлера в апреле-мае?

Алеся Сапунова: Мы бы не хотели комментировать цифры до официального раскрытия. Можем сказать, что тенденции с точки зрения снижения частоты посещений магазинов и роста среднего чека сохранились в апреле, в меньшей степени — в мае. Динамика выручки в апреле-мае выше, чем за эти месяцы в прошлом году.

- Многие российские ритейлеры активизировали развитие интернет-продаж, учитывая спрос на такие услуги в настоящее время. Будет ли "Евроторг" также погружаться в развитие интернет-сервисов для покупателей?

Андрей Зубков: В отличие от многих российских ритейлеров, наша компания активно развивает e-commerce с 2014 года. За это время мы прошли очень большой путь и нашли эффективную операционную модель, которая позволяет нашему онлайн-бизнесу быть одним из немногих прибыльных в мире. И сегодня мы получили дополнительно подтверждение правильности нашего пути.

Сейчас наш онлайн-бизнес занимает около 5% от выручки "Евроторга". Наша долгосрочная цель — довести этот показатель до 10%, с учетом роста самой компании. Это планы на пять-десять лет. Если достигнем этой цели раньше — поставим перед собой новую.

- Коронавирус повлиял на логистику товаров по всему миру, например, были прекращены или сокращены поставки товаров из Китая, — вы столкнулись с подобными проблемами?

Андрей Зубков: Мы в целом умеем хорошо адаптироваться к разным условиям, к разным кризисам. Ситуация с коронавирусом не была исключением — наша логистическая система позволила обеспечить магазины необходимым объемом товаров. Хочу отметить, что основную долю, около 75%, в нашем ассортименте занимают белорусские товары — их производство не останавливалось. Если говорить непосредственно про поставки из Китая, у нас всегда есть альтернативные источники поставок, и какой-то определенной зависимости от китайской продукции у нас.

- В этом году компания начала открывать "жесткие" дискаунтеры "Грошык". Как вы оцениваете первые месяцы их работы?

Андрей Зубков: Покупатели достаточно хорошо встретили этот формат. Мы довольны его результатами, планируем его развивать.

- Рассматриваете ли вы возможность открытия своих магазинов в России?

Андрей Зубков: Ответ простой — нет. Сейчас мы сосредоточены на развитии на внутреннем рынке, поэтому вопрос об экспансии в Россию не стоит.

- Если переходить к финансовым показателям, можете ли дать прогнозы по динамике выручки, EBITDA и прибыли на 2020 год?

Алеся Сапунова: Конкретные прогнозы мы не даем, но можем сказать, что мы перестроились под изменившееся потребительское поведение на фоне распространения коронавируса. Это дало нам возможность избежать негативного давления на финансовые результаты. Поэтому ожидаем, что по итогам 2020 года наши финансовые показатели будут поддержаны как сильными операционными результатами, так и мерами, которые компания предпринимает для оптимизации бизнеса и контроля уровня расходов.

- "Евроторг" 29 мая будет собирать заявки на приобретение рублевых облигаций. Почему вы решили размещать облигации сейчас?

Алеся Сапунова: Мы всегда активно управляем своим кредитным портфелем, ищем возможности. На наш взгляд, российский долговой рынок сейчас демонстрирует уверенные признаки оживления, и это подтверждается успешными размещениями как российских компаний, так и выпуском облигаций Минфина Белоруссии.

Надо сказать, что у нас нет острой необходимости в привлечении ресурсов именно сейчас: кредитный портфель рефинансирован, в ближайшие два года у нас нет пиков по выплатам, ликвидность находится на комфортном уровне. Но мы считаем, что новый выпуск позволит улучшить срочность портфеля и оптимизировать валютную структуру. Средства, которые мы привлекаем в рамках размещения, мы планируем направить на рефинансирование текущих заимствований — будем замещать российским рублем валютную составляющую нашего портфеля. Выпуск пятилетний, планируем разместить примерно 5 миллиардов рублей, ориентировочная ставка купона — 9,3-9,5%.

- У компании также были планы по размещению облигаций на Московской бирже, номинированных в евро. Можно ли ожидать в этом году еще размещения облигаций на Московской бирже от "Евроторга" — в рублях или в евро?

Алеся Сапунова: У нас зарегистрирована мультивалютная программа, которая дает нам возможность в оперативном режиме ориентироваться на рынок и принимать решения о выпусках в той или иной валюте. Насколько нам известно, на данный момент на Московской бирже нет иностранных эмитентов, которые предлагали бы свои облигации в валюте, отличной от российского рубля. Обычно мы первопроходцы, и эта ситуация — не исключение: нам было важно протестировать сам инструмент, как происходит такой выпуск. Поэтому нами был запланирован такой небольшой пробный выпуск, и планов мы не отменяем. Если ситуация будет стабильной — почему нет. Возможно — в этом году.

- Рассматриваете ли сейчас проведение IPO, и может ли оно состояться на Московской бирже?

Алеся Сапунова: Мы сохраняем интерес к рынкам капитала, но мы всегда говорили, что IPO — не самоцель, его не надо проводить во что бы то ни стало, по любой цене. У нас хороший бизнес, и мы заинтересованы только в успешном размещении по хорошей цене, а это во многом зависит от ситуации на рынке. С точки зрения акций, сейчас ситуация не самая лучшая, имеет место волатильность, настороженность среди инвесторов. Мы следим за рынком и будем принимать решение, когда увидим, что момент для размещения подходящий. Что касается выбора потенциальной площадки, мы заинтересованы, конечно, в широком круге инвесторов и в соблюдении интересов всех сторон. Если нам будут подходить условия Московской биржи — можем разместиться и на ней. Московская биржа нам очень нравится, она комфортна и для инвесторов, и для эмитентов.

- Многие игроки российского рынка видят в текущей ситуации возможности для M&A — видите ли вы для себя возможности приобретений интересных активов в Белоруссии?

Андрей Зубков: Мы всегда были настроены, прежде всего, на органическое развитие, хотя и не исключаем небольших сделок M&A. Большие сделки, учитывая и так уже значительный размер нашего бизнеса, вряд ли возможны.