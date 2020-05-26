МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Совокупная долговая нагрузка мировых авиаперевозчиков к концу года вырастет примерно на 28%, до 550 миллиардов долларов, свидетельствует анализ Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

"Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) опубликовала анализ, показывающий, что долг мировой отрасли авиаперевозок к концу года может возрасти до 550 миллиардов долларов. Это на 120 миллиардов долларов больше уровня задолженности в начале 2020 года", — говорится в сообщении.

Эта прибавка распределится между госпомощью и коммерческими кредитами, считают в ассоциации. Так, 67 миллиардов долларов — это государственные займы, государственные гарантии и отложенные налоги, а 52 миллиарда — задолженность, образовавшаяся из коммерческих источников: кредитов, облигаций и некоторых других инструментов.

"Государственная помощь помогает удерживать отрасль на плаву. Следующая задача будет в том, чтобы предотвратить падение авиакомпаний под бременем задолженности, которую создает помощь", — заявил гендиректор IATA Александр де Жуньяк (Alexandre de Juniac), чьи слова приводятся в сообщении.

По данным IATA, мировые пассажирские авиаперевозки в марте упали на 53% в годовом выражении на фоне принятия в разных странах карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса. IATA считает, что ситуация еще усугубится в апреле, а многие факторы свидетельствуют о медленном восстановлении потом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 5,3 миллиона случаев заражения, свыше 342 тысяч человек скончались.