СТОКГОЛЬМ, 27 мая — ПРАЙМ. Скандинавские авиалинии (SAS) с 1 июня частично возобновляют внутренние авиарейсы в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии и два рейса в США, сообщается в среду на сайте компании.

"Все больше стран ослабляют ограничения на поездки, что позволяет SAS возобновить рейсы по многим направлениям начиная с июня. В первую очередь это внутренние рейсы внутри и между Скандинавскими странами, а также рейсы в Нью-Йорк, Чикаго и Амстердам из Копенгагена", — говорится в сообщении авиакомпании. Перевозчик планирует поднять в воздух в июне 30 самолетов.

SAS серьезно пострадала из-за пандемии коронавируса и вынужденной приостановки всех рейсов. В частности, авиакомпании пришлось сократить более пяти тысяч постоянных сотрудников.