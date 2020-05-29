МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) впервые создаст грузовые суда по собственным проектам с современным дизайном и почти полностью из российских комплектующих, рассказал РИА Новости глава корпорации Алексей Рахманов.

Проект "Финвал-8000", который уже анонсировался, позволит компании при производстве таких судов не зависеть от курса валют и иностранных поставщиков.

"На текущий момент разработан дизайн-проект и технический проект судна… При условии оперативного решения всех административных вопросов потенциальный заказчик сможет получить головное судно уже в 2021 году", — сказал Рахманов.

КОНЦЕПЦИЯ И ЦЕНА

Судно будет иметь класс "река-море", отвечать современным экологическим требованиям и предназначаться для перевозки генеральных (лес, техника, стройматериалы и т.д.), опасных и навалочных грузов, контейнеров. Максимальный дедвейт (полная грузоподъемность) – около 8 тысяч тонн, класс — "Волгодон макс".

"… Суда этого класса активно эксплуатируются, и поскольку многие из них имеют возраст более 40 лет, идет их постепенное списание. Во-вторых, параллельно с выбытием старой техники по отечественным и зарубежным проектам строятся новые суда, отвечающие современным потребностям судовладельцев", — отметил глава ОСК.

"Наша задача — сделать конкурентное предложение, поэтому стоимость судна не будет превышать свои ближайшие аналоги. Концепция проекта предполагает максимальное использование отечественных материалов и оборудования", — добавил он.

ПАНОРАМНЫЙ ВИД И ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА

Экстерьер судна может быть выполнен в нескольких цветовых сочетаниях: в приглушенной гамме и пастельных тонах, в зеленых и салатовых оттенках, а также в сочетании красного, черного и белого цветов, говорится в материалах ОСК, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Мостик будет иметь панорамное остекление, что повысит радиус осмотра и безопасность судоходства. Стекла будут тонированы для защиты от солнечных лучей.

Каюты и общественные пространства планируется выполнить в натуральных цветах, там будет сделано адаптивное индивидуальное освещение, интегрированная подсветка, а отсутствие ручек на мебели компенсируется механизмом "push to open".

Как сообщили агентству в пресс-службе ОСК, в настоящее время совместно с "Трансмашхолдингом" прорабатывается вариация с дизельными двигателями. Строить такие суда будут заводы корпорации, финансировать заказы предполагается через кэптивную лизинговую компанию ОСК "Машпромлизинг".