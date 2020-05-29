МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. АК "Алроса" третью торговую сессию подряд сохраняет гибкие условия для постоянных клиентов, разрешая им не совершать покупки, говорится в сообщении компании.

"Алроса" сохранила беспрецедентно гибкие условия для своих постоянных клиентов на июнь. Как и в рамках двух предыдущих торговых сессий в апреле и мае, компания позволяет клиентам воздержаться от покупок, перенеся предусмотренные контрактами объемы июня на последующие периоды года", — отмечается в сообщении.

При этом клиенты, заинтересованные в покупке алмазов в июне, могут приобрести нужное сырье, получив исчерпывающую информацию об интересующих позициях и проведя экспертизу и отбор в дистанционном формате, говорится в сообщении.