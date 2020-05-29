МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Презумпция невиновности будет возвращена в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) после рекомендаций и обсуждений с общественностью, сообщает в пятницу Минюст России.

На казус обратило внимание бизнес-сообщество — Российский союз промышленников и предпринимателей и "Опора России": в прошлой редакции проекта презумпции не оказалось, хотя в действующем КоАП она есть. В Минюсте уточнили, что этот принцип в любом случае регламентируется Процессуальным кодексом и дублирование излишне.

"Учитывая важность данного фундаментального принципа… и поступившие замечания, принято решение отразить указание на принцип презумпции невиновности в наименовании статьи 1.12 проекта нового КоАП и дополнить ее частью 2 следующего содержания: "Лицо считается невиновным в совершении административного правонарушения, пока его виновность не будет установлена в порядке, предусмотренном Процессуальным кодексом об административных правонарушениях", — поясняется в документе.

Таким образом, констатация принципа презумпции невиновности будет иметь место в материальном законе (КоАП), а вопросы реализации данного принципа будут более подробно раскрыты в проекте Процессуального кодекса.