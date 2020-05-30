МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ в своем Telegram-канале опубликовала расписание вывозных рейсов на 30 мая — 11 июня.

На 30 мая планируются рейсы Бангкок — Санкт-Петербург — Москва, Лондон — Санкт-Петербург — Москва, Душанбе — Санкт-Петербург, Нью-Йорк — Екатеринбург— Новосибирск, Нью-Йорк — Ростов-на-Дону — Махачкала, Бейрут — Краснодар, Кишинев — Москва. 31 мая ожидаются перелеты Дели — Москва, Майами — Санкт-Петербург — Москва, Афины— Москва, Бишкек — Новосибирск. 1 июня россияне вернутся домой маршрутами Каракас — Ла-Романа — Москва, Мадрид— Москва.

На 2 июня в расписании значатся рейсы Дели — Москва, Сеул — Владивосток — Москва, Тегеран — Москва, Ереван — Минеральные воды. 3 июня ожидается рейс Гуанчжоу — Владивосток — Москва. 4 июня должны состояться перелеты Тель-Авив — Москва, Сан-Паулу — Буэнос-Айрес — Москва.

На 5 июня планируются рейсы Париж — Москва, Сантьяго — Москва, Гавана — Москва, Бейрут — Эр-Рияд — Москва. 6 июня ожидается рейс Ташкент — Новосибирск. 7 июня россияне смогут воспользоваться рейсами Бишкек — Москва, Ош — Новосибирск.

На 10 июня запланирован перелет Каир — Москва. На 11 июня предварительно назначен рейс Кейптаун — Касабланка (Марокко) — Москва.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.