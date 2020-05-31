ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 мая — ПРАЙМ. Социальное дистанцирование будет обязательным при посадке в самолет, дистанция между пассажирами на входе, при нахождении в самолете и на выходе из него не должна меняться, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Здесь тоже определённое регулирование предполагает, что дистанция, которая соблюдалась на входе в самолёт, при нахождении в самолете и на выходе, не должна меняться. Должно быть социальное дистанцирование, на этом этапе нашей жизни это обязательное условие", — заявила Попова в эфире телеканала "Россия 1", говоря об организации процесса посадки в самолёт.

На просьбу уточнить, обязан ли в таком случае аэропорт сделать несколько рейсов автобуса на посадку, если это потребуется для соблюдения дистанции, руководитель ведомства подчеркнула: "Иначе он не выполнит свои обязательства перед пассажирами".