МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Сервис доставки продуктов iGooods в мае 2020 года увеличил оборот почти в шесть раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"Сервис доставки продуктов iGooods подводит итоги работы в мае. С 1 по 31 мая компания запустила доставку в 11 городах России. За месяц iGooods доставил 241 тысячу заказов на сумму 1,1 миллиарда рублей. Это почти в шесть раз больше, чем за аналогичное время в 2019 году и является рекордом по количеству заказов в месяц для сервиса", — говорится в сообщении.

С начала мая сервис начал работу в Нижнем Новгороде, Волгограде, Вологде, Ханты-Мансийске, Пятигорске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Рыбинске, Саратове, Новосибирске и Уфе. "До конца года сервис планирует запустить доставку продуктов еще более чем в 20 городах", — добавляет компания.

Сейчас доставка сервиса доступна из 28 городов страны. Управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис отметил, что до начала 2020 года компания работала в 11 городах.

"Мы делали акцент на продвижение в местах присутствия и развитие IT-составляющей. На этот год был намечен выход в регионы, пандемия значительно ускорила этот процесс. Количество запросов на франшизы из разных частей России выросло в три раза. Точки, запущенные в регионах в период пандемии, окупались за один-два месяца вместо 6-12 месяцев в обычное время" — сказал Кунис, слова которого приводятся в релизе.

Компания iGooods является крупнейшим сервисом доставки продуктов по данным аналитического агентства InfoLine. Сервис осуществляет доставку продуктов из порядка 180 гипермаркетов в 28 городах России.