МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить создание отечественного оборудования для исследований в области генетики.

"Обеспечить создание отечественного лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему", — сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечается, что доклад необходимо предоставить до 1 февраля 2021 года, далее – ежегодно.

Кроме того, президентом поручено рассмотреть вопрос о внесении в законодательство России о налогах и сборах изменений, предусматривающих возможность включения технологическими партнерами Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы в состав расходов инвестиций, направленных в целях реализации указанной программы на развитие генетических технологий.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, срок исполнения — 1 декабря 2020 года.