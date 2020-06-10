МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Выручка "Медси" (принадлежит АФК "Система") в первом квартале 2020 года по МСФО выросла на 13,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 5,902 миллиарда рублей, говорится в сообщении АФК.

"Рост в первом квартале был достигнут благодаря повышению выручки сегмента ДМС на 11% год к году, до 2,6 миллиарда рублей, а также росту выручки сегмента физических лиц на 13% год к году, до 1,7 миллиарда рублей и сегмента ОМС на 18,6% год к году, до 1,5 миллиарда рублей", — уточняется в сообщении.

Скорректированная OIBDA повысилась на 26,5% в годовом выражении — до 1,1 миллиарда рублей вслед за ростом выручки. Рентабельность этого показателя выросла на 1,9 п.п., составив 18,9%.

Чистая прибыль увеличилась на 58,3% — до 333 миллионов рублей. Положительная динамика была обеспечена ростом скорректированного показателя OIBDA. "Чистый долг увеличился в первом квартале 2020 года за счет выборки кредитной линии для финансирования CAPEX программ, включая строительство медицинского центра на Мичуринском проспекте в Москве. При этом показатель долга к OIBDA LTM остается на комфортном уровне – 0,7x", — отмечают в компании.

Сеть клиник помогает в борьбе с распространением коронавируса: стационар в Отрадном перепрофилирован в инфекционный, запущено комплексное обследование на COVID-19, осуществляется тестирование в клиниках и на дому, ведется амбулаторное лечение с телемедицинским сопровождением.

ГК "Медси" — федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений. Сеть "Медси" включает в себя 25 клиник в Москве и Московской области и восемь — в регионах, три крупных клинико-диагностических центра, две клинические больницы, 70 медпунктов на предприятиях, велнес-центры, два санатория и скорую медицинскую помощь.