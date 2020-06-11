МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ, Анна Киселева. Распространение коронавируса в 2020 году повлияло на многие стороны нашей жизни — как мы покупаем продукты, как ходим по улице, как работаем. Не стала исключением и сфера здравоохранения, которая приняла на себя основной удар от новой инфекции. Многие больницы поменяли режим работы, адаптируясь к новым вызовам. Так, например, сеть клиник "Медси" (входит в АФК "Система") в апреле перепрофилировала свой стационар в больницу для пациентов с COVID-19, усилила телемедицинское направление. О работе сферы частной медицины, развитии дистанционных услуг и планах на будущее в интервью агентству "Прайм" рассказала директор по коммерческой деятельности и маркетингу "Медси" Алла Канунникова.

- Как вы можете оценить влияние коронавируса на ваши финансовые показатели?

— Загрузка наших клиник достаточно сильно упала – в определенный момент падение превышало 80%, то есть они просто стояли пустые. Выручки не было – в отличие от затрат на содержания зданий и врачей. Если в среднем в месяц компания зарабатывала два миллиарда, то в этом апреле было меньше миллиарда рублей.

При этом в связи с COVID-19 наша выездная служба очень сильно приросла в выручке. Это именно услуги на дому, в офисе. В марте выручка была около 50-60 миллионов, в апреле будет около 100 миллионов рублей. Это по России, где почти 95% — Москва.

- Будете закрывать часть клиник, чтобы сократить издержки?

— Эта пандемия, как лакмусовая бумажка, показала, с одной стороны, точки неэффективности, а, с другой стороны, точки роста. Мы пересматриваем не только долгосрочные стратегии, но и нашу тактику. Пока мы ничего не планируем закрывать — надеемся на восстановление потока пациентов и плановой помощи. Мы уже видим, что сложившийся за время пандемии отложенный спрос начинает реализовываться в выручке.

Я думаю, что для нас коронавирус — это возможность для расширения сети: большие игроки выживут, а мелкие — не очень. Доходы населения упали, но вместе с этим у людей появилось понимание, что медицинская помощь необходима, что важна профилактическая медицина с обследованиями. Для нас тоже это возможность: стратегически мы планируем расти и в регионах, и в Москве.

- Когда ваши финансовые показатели могут начать восстанавливаться?

— По моим ощущениям поток пациентов должен начать восстановиться осенью, если не будет второй волны коронавируса. Сейчас же будет пик по спросу из-за отложенных стационарных и амбулаторных планов, но уже с жесткой конкуренцией по ценам.

Очевидно, что будет падение маржинальности: с одной стороны, есть фактор повышения и стабилизации доходов врачей, с другой стороны — падение платежеспособного спроса. Кроме этого, у нас есть валютная составляющая в лекарствах и в оборудовании. Я очень надеюсь, что мы выйдем на докризисный уровень осенью, но мои коллеги иногда меня критикуют за излишний оптимизм.

- На рынке часто обсуждается возможное IPO “Медси”, о нем пока рано говорить?

- У нас был срок IPO 2021 год. Сейчас мы пересматриваем стратегию, летом или осенью примем изменения к ней. Скорее всего, да, не раньше 2022 года.

- Почему вы решили переоборудовать свой стационар в COVID-19- госпиталь? Далеко не все частные клиники на это пошли.

- Думаю, многим частным клиникам департамент здравоохранения Москвы предложил подумать о перепрофилировании стационаров под инфекцию в конце марта. Двое суток мы принимали решение, дальше создали штаб и начали спокойно и планомерно работать над организацией перепрофилирования инфекционного стационара.

- Во сколько вам обошлось перепрофилирование больницы?

— Мы до сих пор находимся в подсчетах. Думаю, это более 500 миллионов рублей. Мы построили шлюзы в отделениях, закупили средства индивидуальной защиты (СИЗ) для защиты врачей и препараты, дооснастили реанимацию аппаратами ИВЛ. Больше всего мы тратим на фонд оплаты труда врачей. “Медси” обеспечивала им общежитие и питание. Могу сказать, что по апрелю мы ничего не заработали, даже получили убыток, но объем этого убытка мы пока еще не посчитали.

- Когда рассматриваете возможность “сворачивания” COVID-госпиталя?

— Пока мы предполагаем, что до конца года у нас все равно останется часть стационара, которая будет лечить инфекционные пневмонии.

- Какое количество человек с 1 апреля вы успели принять?

— Около 1,6 тысячи пациентов мы пролечили. Естественно, мы продолжаем принимать пациентов. Конечно, поток сейчас существенно сократился. В основном, это пациенты из Москвы и Московской области. Две недели назад у нас было 430 коек, где 40 из них — реанимация, все они были заполнены. Сейчас у нас около 150 свободных терапевтических коек, но, к сожалению, реанимация разгружается медленнее — 30 пациентов сейчас в реанимации. То есть становится меньше больных легкой и средней тяжести, но тяжелые пока у нас есть, также есть пациенты, которые очень стремительно ухудшаются.

В целом в “Медси” невысокая летальность — меньше 1% (летальность — число умерших от коронавируса к числу людей, имевших тот же диагноз) и хорошие результаты лечения средних и тяжелых больных. За последнюю неделю вообще ни одного человека не умерло.

- Вы принимаете пациентов с коронавирусом по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС)?

- Да. В принципе перепрофилирование было продиктовано тем, что Москве не хватало коек. Мы работаем по ОМС и с Москвой, и с Московской областью.

- Во сколько оценивается средняя стоимость лечения COVID-19?

— Мы достаточно долго думали над ценообразованием и в итоге установили цены от 400 до 700 тысяч рублей за 14 дней в зависимости от категории палаты. Туда входили: наблюдение, исследования, клиническая лаборатория и лечение. И на таких расценках мы жили. Сейчас мы думаем о пересмотре цен в сторону понижения, так как пациентов уже мало.

- Часть пациентов с легкими симптомами коронавируса остаются на дому. Как вы с ними общаетесь — телемедицина?

— Да, наша телемедицина получила толчок в развитии: мы приросли в 100 раз по сравнению с докоронавирусным периодом с точки зрения ежедневного пациентопотока.

- На ваш взгляд, к каким изменениям в потребительском поведении приведет коронавирус?

— Сейчас получит толчок профилактическая медицина — это все, что связано с безопасностью сотрудников на предприятиях, в том числе с тестированием. У нас это направление есть в Москве, мы планируем его развивать и в регионах. Многие компании сейчас обращаются к нам за услугой оперативного управления медпунктом. Например, недавно в Нижневартовске мы сделали лабораторию ПЦР, которая проводит исследования для сотрудников предприятия. По сравнению с прошлым годом выручка от этого направления в момент эпидемии удвоилась, до 80 миллионов рублей.

- Как оцениваете перспективы коммерческой медицины в РФ в ближайший год?

— Сейчас абсолютно очевидно, что медицина, которая в России разным образом оптимизировалась, становится одной из главных сфер — не нужны ни нефть, ни газ, если нет здоровья и возможности передвигаться. Я ожидаю увеличения внимания инвесторов к отрасли, потому что она интересная и еще до COVID-19 росла двузначными цифрами. Естественно, если будет инвестиционный интерес, то и сама отрасль будет развиваться. Я думаю, что в ближайшие годы будет двузначный процент роста.

Эпидемия даст толчок для развития новых технологий: точно будет развиваться цифровизация медицины, будут внедряться новые решения по искусственному интеллекту. Дистанционная торговля лекарствами тоже сейчас получит большой скачок в развитии.

- Вы будете участвовать в дистанционной торговле?

— Очень-очень хотим. У нас сейчас есть такой проект, тоже думаем — либо об M&A, либо самим создать. Я считаю, что нам надо окружать пациента дистанционными сервисами, чтобы ему было удобно следить за своим здоровьем и получать эффективное лечение.

- То есть у вас в составе есть аптеки?

— У нас есть офлайн-аптеки практически в каждом активе. Но мы думаем и над своим собственным проектом онлайн. Скорее всего, купим одну из существующих платформ и просто проведем ребрендинг.

- Если говорить о будущем, о таких футуристических прогнозах, изучаете ли возможность использования носимых устройств или роботов-лаборантов для взятия анализов?

— До этого мы еще не дошли, конечно, но у нас есть проект “Третье мнение” — это стартап, в котором мы участвуем как акционеры. Ребята сделали алгоритм, позволяющий определять по компьютерной томографии, есть COVID-19 у пациента или нет, инфекционная пневмония это или нет. Они сидели в инфекционной больнице и анализировали снимки, прямо на передовой.

- Планируете увеличивать долю в этом стартапе?

— Да, мы будем смотреть, как они будут развиваться. Мы, конечно, активно их и сами развиваем, но, если потребуется, будем и долю увеличивать. Все зависит от экономической целесообразности, но я в них верю. Я думаю, что у них все получится.