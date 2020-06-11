МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. "Канал имени Москвы" с 14 июня начнет снимать введенный на фоне COVID-19 запрет на движение на ряде участков в Москве пассажирских судов с пассажирами на борту, ограничения по Подмосковью также сняты, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Ранее в апреле ФГБУ "Канал имени Москвы" вводило запрет на движение пассажирских судов с пассажирами на борту, в том числе на реке Москве от Бесединских мостов (133,7 км) до Гольевского ручья (200,0 км) и на Канале имени Москвы от шлюза №8 (41,0 км) до моста Октябрьской железной дороги (49,9 км). Мэр Москвы Сергей Собянин в июне сообщил, что с 23 июня будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке.

"В Москве ранее введенные ограничения на движение судов с пассажирами на борту на ряде участков начнут снимать с 14 июня, согласно распоряжению Федерального агентства морского и речного транспорта", — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что в Подмосковье также снимут введенные ограничения движения пассажирских судов с пассажирами на борту.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,1 миллиона случаев заражения, свыше 408 тысяч человек скончались. В России число заболевших превысило полмиллиона человек.