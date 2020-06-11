МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Совет директоров Globaltruck рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2019 год, говорится в сообщении компании.

"Принять к сведению, что в соответствии с данными бухгалтерской отчетности общества, чистая прибыль общества по итогам 2019 финансового года составила 101 977 779,60 рублей. Рекомендовать общему собранию акционеров общества оставить чистую прибыль общества за 2019 год нераспределенной, дивиденды не выплачивать", — говорится в сообщении.

По итогам 2018 года совет директоров Globaltruck также рекомендовал не платить дивиденды, при этом выплатить за первый квартал 2019 года в размере 1,72 рубля на акцию.

Основные направления деятельности Globaltruck — внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки. Globaltruck осуществляет сообщение между Центром России и Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и странами Евросоюза. Среди клиентов компании — международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro, Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие промхолдинги (MMK, УГМК и "Сибур").