МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" продлил приостановку движения поездов межтерминального перехода ещё на месяц, до 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Ранее аэропорт сообщал, что движение поездов межтерминального перехода приостановлено с 16 мая по 1 июня из-за отсутствия трансферного пассажиропотока между терминальными комплексами. Потом аэропорт продлил приостановку до 14 июня.

"До 15 июля", — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос, планируется ли продлевать сроки приостановки движения.

Аэропорт ранее сообщал, что для перемещения между северным (терминалы В, С) и южным (D, E, F, терминал "Аэроэкспресс") терминальными комплексами пассажиры могут выбрать один из альтернативных маршрутов с использованием общественного транспорта. Пассажиры могут воспользоваться экспресс-автобусами "Аэроэкспресс", курсирующими от станции метро "Ховрино". Автобус следует без дополнительных остановок по платной трассе напрямую до терминала В, время в пути составляет около 20 минут.

"Шереметьево" на фоне снижения перевозок из-за пандемии коронавируса ранее закрыл три терминала и ВПП-3.