МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. ОАО "РЖД" в связи с растущим спросом на пассажирские перевозки с 19 по 21 июня временно назначит три дополнительные пары поездов "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания.

"В связи с постепенным снятием режима ограничений регионами РФ и растущим спросом на пассажирские перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Сапсан" на ближайшие выходные дни (с 19 по 21 июня)", — говорится в сообщении.

Дополнительные "Сапсаны" будут отправляться из Санкт-Петербурга 19 июня в 9.00, 19-21 июня — в 13.00, 19 и 21 июня — 21.00. Из Москвы — 21 июня в 13.30, 19 июня — в 15.30 и 21.00.

Между Санкт-Петербургом и Москвой до вспышки COVID курсировало до 15 пар "Сапсанов" в день, в том числе один — между Петербургом и Нижним Новгородом через Москву. РЖД из-за снижения пассажиропотока сокращали число пар "Сапсанов" между Москвой и Петербургом до 4 в сутки с увеличением рейсов в ряд дней и отменяли этот поезд до Нижнего Новгорода. С 29 мая число рейсов "Сапсанов" между Москвой и Петербургом было увеличено до 8 пар в день (16 рейсов) и вновь поставлен в расписание "Сапсан" из Петербурга до Нижнего Новгорода через Москву и обратно. Такой график действовал до 24 июня.

Согласно данным приложения РЖД, заметили РИА Новости, на 23 июня в расписании между Москвой и Санкт-Петербургом стоят 9 "Сапсанов", в том числе один из Нижнего Новгорода. На 24 июня — уже 13 рейсов. Такое количество рейсов в соответствующие дни значится и в обратном направлении.

В пресс-службе РЖД РИА Новости подтверждали, что с 24 июня вернут в расписание все рейсы поездов "Сапсан", отмененные ранее из-за снижения пассажиропотока в связи с пандемией коронавируса. Там уточняли, что, как и до отмен, с 24 июня по будням будут курсировать 13 пар поездов и до 15 пар по выходным.