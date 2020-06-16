МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Следователи завели уголовное дело по факту инцидента в аэропорту "Пулково", где при рулении один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого самолета, сообщает СК РФ.

Согласно данным следствия, 14 июня при подготовке к взлету по маршрутам следования на пересечении рулевой дорожки и взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Пулково" произошло столкновение левого крыла воздушного судна Airbus А-20N, следующего рейсом по маршруту "Санкт-Петербург-Иркутск", с хвостовой частью воздушного судна А320 VP-BDL, следующего рейсом по маршруту "Санкт-Петербург-Калининград".

"Следственными органами Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в сообщении.

Как заявили в СК, в результате столкновения причинен крупный ущерб размером свыше одного миллиона рублей.