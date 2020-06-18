МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Завтра будет последний день Юрия Грудинина в должности гендиректора авиакомплекса имени Ильюшина, сейчас проходит заседание совета директоров компании по этой теме, сообщил РИА Новости источник в авиационной отрасли.

"Сейчас идет онлайн-заседание совета директоров, на котором будет принято решение о прекращении полномочий Юрия Грудинина в должности гендиректора авиакомплекса имени Ильюшина", — сказал собеседник агентства.

По его словам, последний день Грудинина в этой должности — 19 июня. Кроме того, на фоне неоднократных прокурорских проверок из-за нарушения трудового законодательства в отношении сотрудников предприятия на этой неделе уволен заместитель гендиректора компании по персоналу.