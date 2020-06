МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. "Норильский никель" договорился о продаже своего последнего актива в Австралии — никелевого проекта Honeymoon Well — одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийской BHP Billiton Ltd, говорится в сообщении "Норникеля".

"Норникель"… сообщает, что через австралийскую дочернюю структуру MPI Nickel Pty Ltd заключил соглашение о продаже проекта Honeymoon Well. Покупателем выступает BHP Billiton Nickel West Pty Ltd, 100%-ное дочернее предприятие BHP Group Limited", — сообщается в релизе. Сумма сделки не раскрывается.

Проект включает месторождение Honeymoon Well в Западной Австралии, а также два совместных предприятия — Albion Downs North и Jericho — проекты на стадии геологоразведки, в каждом из которых BHP уже принадлежит по 50%. Honeymoon Well — последний австралийский актив в портфеле "Норникеля".

"С продажей никелевого проекта Honeymoon Well мы завершаем реализацию стратегии выхода из австралийских активов, что позволяет компании полностью сосредоточиться на развитии первоклассных активов в России. Мы признательны BHP за сотрудничество в рамках австралийских СП и высоко ценим нацеленность нашего партнера на закрытие сделки в кратчайший срок", — приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента — руководителя блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения "Норникеля" Сергея Дубовицкого.

Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных разрешений и выполнения ряда иных условий соглашения.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии.

BHP Billiton Ltd, основанная в 2001 году, занимается добычей бокситов, угля, меди, марганца, железной руды, урана, никеля, алмазов, серебра и титаносодержащих минералов. Также добывает нефть и природный газ.