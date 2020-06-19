МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Сеть частных клиник "Медси" приобрела 12,5% в уставном капитале разработчика сервисов с применением технологий искусственного интеллекта для здравоохранения "Платформа третье мнение", говорится в сообщении компании.

"Группа компаний "Медси" сообщает о приобретении доли 12,5% в уставном капитале ООО "Платформа третье мнение", — говорится в сообщении. Сумма сделки не уточняется.

"Третье Мнение" разрабатывает продукты для распознавания патологических изменений на медицинских изображениях, в том числе на мазках костного мозга, снимках глазного дна, рентгенограммах и компьютерной томографии (КТ) грудной клетки, маммограммах.

Как пояснили в компании, обычно врач тратит на анализ медицинских снимков от минуты до часа в зависимости от типа исследования и сложности случая. "Третье Мнение" выдает результат в течение десяти секунд-двух минут в зависимости от типа исследования.

"Изображения обрабатываются алгоритмом и возвращаются к врачу уже с разметкой "проблемных зон" и предварительным заключением с учётом обнаруженных отклонений от нормы. В итоге время формирования заключения по снимкам сокращается на 80%, а суммарное время, затраченное на анализ изображения, сокращается вдвое", — отмечается в сообщении.

Продукты компании "Третье мнение" экспериментально используются более чем в 20 медучреждениях РФ. Компания вышла на рынки Ближнего Востока, СНГ и США, попала в список финалистов русско-американского акселератора Сбербанка и 500 Startups 2019 года и получила инвестиции от Сбербанка.

ГК "Медси" — федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений, входит в холдинг АФК "Система". Сеть "Медси" включает в себя 26 клиник в Москве и Московской области и 18 — в других регионах страны, три крупных клинико-диагностических центра, две клинические больницы, 70 медпунктов на предприятиях, два санатория и скорую медицинскую помощь.