МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. "Дом.РФ" объявил новые аукционы на выкуп жилья у застройщиков в рамках мер поддержки строительной отрасли – компания готова приобрести квартиры в новостройках в 10 российских регионах в общей сложности на 6,7 миллиарда рублей.

Самый большой лимит финансирования "Дом.РФ" выделил для девелоперов Башкортостана (1,604 миллиарда рублей), Новосибирской (1,28 миллиарда рублей), Ростовской (1,174 миллиарда рублей) и Тюменской областей (899,4 миллиона рублей).

На покупку жилья у застройщиков Ставропольского края компания может потратить 512,6 миллиона рублей, Ярославской области – 354,3 миллиона рублей, Калужской области – 277,4 миллиона рублей. Лимит на приобретение новостроек Ульяновской, Смоленской и Липецкой области – по 200 миллионов рублей.

В рамках аукционов девелоперы должны предложить "Дом.РФ" дисконт к рыночной цене не менее 15%, при этом шаг торгов составляет 1%.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июля 2020 года, завершение торгов запланировано на 16 июля.

Ранее "Дом.РФ" уже объявил два пилотных аукциона на выкуп жилья у застройщиков в Воронежской области на 646 миллионов рублей и Красноярском крае на 1,045 миллиарда рублей. Их итоги еще не подведены, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, девелоперы пока присматриваются к этой мере поддержки рынка, и перспективы ее дальнейшего применения будут зависеть от ситуации в экономике. Всего на приобретение новостроек "Дом.РФ" должен был потратить 50 миллиардов рублей.