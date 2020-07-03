МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Ни один туроператор России не ушёл с рынка за время кризиса отрасли, вызванного пандемией коронавируса, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Выступая на пресс-конференции "Как поправки в отраслевой закон повлияют на российский турбизнес", он вспомнил, что во времена предыдущих кризисов было много моментов, когда российская туриндустрия находилась в сложной ситуации.

"В любом варианте туристическая индустрия России выйдет из кризиса. В любом варианте по всем отложенным турам туроператоры смогут обеспечить выезд туристов", — сказал Игнатьев.

"За время кризиса, связанного с пандемией коронавируса, у нас не было ни одного серьёзного скандала с тем, чтобы туроператор ушёл из реестра. Вся туристическая отрасль достаточно сплочена, и все месяцы кризиса она работала", — прокомментировал ситуацию представитель РСТ.

При этом он отметил, что объёмы туристической отрасли, которыми она располагала до мирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19, будут восстановлены не ранее 2022-2023 годов.

"Восстанавливать свои объёмы отрасль будет долго. Мы даём на частичное восстановление срок до конца 2021 года. Объёмы, которые у нас были до коронавируса, мы сможем приобрести только в 2022 году, может быть, даже в 2023 году", — сказал Игнатьев журналистам.

От также добавил, что туротрасль ощущает поддержку государства и продолжает плотно работать со многими государственными органами.

"Основной госорган, который занимается регулированием туризма, — Ростуризм — работает очень активно последнее время. Поэтому отрасль будет существовать, туристы будут ездить, откроются границы, моментально будут поставлены чартеры — все будет летать и двигаться", — заверил Игнатьев.