МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Средневзвешенная цена ртутных градусников в России в мае выросла почти вдвое по сравнению с прошлым годом, до 121,4 рубля, тогда как их продажи в натуральном выражении наоборот снизились, подсчитали для РИА Новости в аналитическом агентстве DSM Group.

Как ранее сообщили РИА Новости в "Ригле", аптечная сеть столкнулась с нехваткой ртутных градусников, так как производителям этих изделий не хватает комплектующих, поставляемых из-за рубежа.

Максимальный всплеск спроса на ртутные градусники аналитики зафиксировали в марте: тогда продажи выросли в 3,6 раза и достигли 92,5 миллиона рублей. Всего в марте было продано 1,24 миллиона упаковок термометров, что почти втрое больше прошлого года. Средневзвешенная стоимость градусников составляла 74,7 рубля, что на 23% больше прошлого марта.

Затем спрос начал снижаться: в апреле производители продали 514 тысяч градусников (в 1,5 раза больше, чем прошлом году). Стоимость термометра в апреле выросла на 57,4%, до 95,8 рубля. В денежном выражении в апреле компании продали градусников на сумму в 2,4 раза больше, чем годом ранее — 49,2 миллиона рублей.

В мае было продано еще меньше градусников — 248 тысяч упаковок (на 2% больше прошлого мая). Однако стоимость термометра увеличилась в 1,98 раза, до 121,4 рубля. Продажи в мае в денежном выражении тоже выросли почти вдвое, до 30,1 миллиона рублей. По данным DSM Group, всего с начала года средневзвешенная стоимость ртутных термометров выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 79,4 рубля.

Крупнейшим поставщиком ртутных градусников для российского рынка является компания Amrus enterprises LTD. С января по май 2020 года ее продажи составили 145,2 миллиона рублей, что вдвое больше прошлогоднего показателя. Второе место занимает "Импэкс-мед" с показателем 72,5 миллиона рублей (прирост — 1,75 раза), третье — Meridian medical products LTD c показателем 17,8 миллиона рублей (прирост — 2,2 раза).