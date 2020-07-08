МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ, Валерия Кузнецова. Выпущенное правительством постановление о порядке компенсаций за отмененные авиарейсы является неким компромиссом между интересами пассажиров и авиакомпаний – интересы и тех, и других страдают, но это лучший из всех плохих вариантов, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Авиакомпании получили право отказаться от своих обязательств и вернуть деньги пассажирам или предложить им в течение трех лет воспользоваться другим рейсом в счет ранее полученной платы. Соответствующее постановление принято кабмином РФ.

Согласно документу, пассажир имеет право частично или полностью использовать эти средства, а в случае необходимости — доплатить за новый билет. Это возможно при наступления чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, при введении режима повышенной готовности.

Пассажиры, признанные инвалидами I или II группы, а также ветераны Великой Отечественной войны, лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы, лица, имеющие удостоверение многодетной семьи, смогут подать заявление о возврате провозной платы до истечения трех лет с даты отправления рейса.

ВРЕМЕННЫЙ КОМПРОМИСС

Эксперты считают, что выпущенное правительством постановление является неким вынужденным компромиссом между интересами пассажиров и авиакомпаний.

Несмотря на то что в постановлении говорится об особенностях исполнения договора воздушной перевозки пассажира при угрозе возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части, речь идет только о конкретном временном периоде.

Оно применяется к договорам, подлежащим исполнению с 1 февраля 2020 года по международным воздушным перевозкам с Китайской Народной Республикой, с 18 марта 2020 года — по всем внутренним воздушным перевозкам и иным международным воздушным перевозкам, заключенным до 1 мая 2020 года.

"Факт того, что правительство выпустило документ, легализующий изменения условий договора в одностороннем порядке, указывает, что это форс-мажорные обстоятельства. Изменять отношения поставщика услуг и потребителя, продлевая действия документа после 1 мая в условиях нормального рынка, возвращающегося к жизни, недопустимо", — считает глава аналитической службы агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев.

ДЕНЬГИ С ПРОЦЕНТАМИ

Пассажиры, рейсы которых были отменены в вышеуказанные сроки, могут воспользоваться услугами авиакомпании в течение трех лет. В том случае, если деньги, зачисленные на депозит клиента в счет будущих полетов, не будут использованы, то авиакомпания должна вернуть пассажиру стоимость авиабилета и "пользование денежными средствами" с процентами, размер которых определится ключевой ставкой ЦБ. Закрытые границы ставят авиаперевозчиков на грань выживания

Эксперты считают такую меру правильной. По мнению главного редактора портала "Авиа.ру" Романа Гусарова, она вполне справедлива, так как клиенты авиакомпании смогут быть уверенными, что их деньги "не съест инфляция".

МИНУСОВ МНОГО

При этом эксперты отмечают, что в документе не учли несколько существенных моментов. "В постановлении говорится только о тех рейсах до 1 мая, которые были отменены или перенесены авиакомпаниями. При этом многие пассажиры сами не полетели, так как в некоторых регионах уже были введены ограничения. Люди побоялись лететь, хотя авиакомпании выполняли рейсы по России", — напомнил Гусаров.

Получается, что на сегодняшний момент, все те, кто добровольно отказались от перелета в силу понятных причин, никакой компенсации не получат и претендовать на изменение условий договора не могут, объясняет он.

Кроме того, в документе отсутствует пункт о том, что пассажир, купивший билет, к примеру, "Москва-Сочи", может гарантированно претендовать на ту же услугу без доплат, отмечает Пантелеев.

"В том случае, если билеты сильно подорожают, пассажиры, вероятнее всего, проиграют даже с учетом того, что по истечении трех лет получат свои денежные средства с процентами по ставке Центробанка", — объясняет эксперт.

Есть и еще одна важная деталь. "По прошествии трех лет истекает срок исковых заявлений по претензиям потребителей. Это значит, что, если по истечении этого времени авиакомпания не выполнит свои обязательства по перевозке и не вернёт деньги пассажирам, то срок исковых заявлений истечет", — подчеркивает Пантелеев.

БАНКРОТСТВО НЕ ИСКЛЮЧЕНО

В пояснительной записке к проекту постановления, который разрабатывал Минтранс, указывается, что такая мера нужна для того, чтобы избежать банкротств авиакомпаний. Однако эксперты констатируют, что разрешение перевозчикам в одностороннем порядке вносить изменения в условия договора о воздушной перевозке – мера неплохая, однако для того, чтобы избежать банкротства частного бизнеса ее недостаточно.

При этом документ на данный момент не защищает интересы пассажиров в том случае, если авиакомпании по каким-либо причинам не смогут выполнить свои обязательства по перевозке или возврату денежных средств через указанный срок.

"Даже сейчас, продавая билеты, авиакомпании продолжают нести риск банкротства. И в этой ситуации государство не сможет взять на себя ответственность за весь частный бизнес. Я не исключаю, что часть авиакомпаний, взявших на себя новые обязательства перед пассажирами, будут вынуждены объявить себя банкротами через какое-то время", — предупреждает Гусаров.

Однако этот документ – единственный удачный вариант, который можно было придумать в ситуации, когда авиакомпании оказались в сложном положении. Если бы данное постановление не было выпущено правительством, вопрос о возврате денег пассажирам, скорее всего, решался бы в рамках гражданского законодательства, клиенты авиакомпаний возвращали бы свои деньги через суд.

"Еще одной альтернативой было бы выделение авиакомпаниям государством денежных средств в виде кредитов сроком до трех лет. Это потребовало бы немалых бюджетных расходов, поэтому правительство России пошло по тому пути, который рекомендован Международной ассоциацией воздушного транспорта", — объясняет Пантелеев.

Согласно оценкам экспертов, авиакомпании за время пандемии должны вернуть пассажирам деньги за билеты на сумму порядка 60 млрд рублей, говорит Пантелеев. "В ситуации, когда у них нет денег, они были бы признаны банкротами, и страна лишилась бы большинства авиаперевозчиков. А это сотни тысяч рабочих мест и высококвалифицированных сотрудников персонала", — заключил он. ​