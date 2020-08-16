МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Вакцину от COVID-19 включили в перечень лекарств, распределение которых регулирует государство, говорится на сайте правительства.

"Это позволит контролировать поставки препарата в регионы и поможет избежать дефицита", — отмечается в сообщении.

Помимо новой вакцины, в перечень добавили еще шесть препаратов: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб и левилимаб.

На этой неделе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название "Спутник V", это раствор для внутримышечного введения.

Вакцинацию предполагается проводить в два этапа с интервалом в три недели. Как заявляли в Минздраве, такая схема позволяет сформировать иммунитет сроком до двух лет.