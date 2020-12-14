МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Увеличение мобильности людей в городах в ближайшие 10 лет приведет к отказу от приобретения жилья в собственность и активному развитию рынка аренды, сообщил в ходе онлайн-презентации "Хронопрогноз будущего — 2020" на YouTube футуролог Кирилл Игнатьев. Россиян предупредили о подорожании жилья в 2021 году

Смена форматов, по его словам, начнется уже с 2021 года.

"После пандемии мы столкнемся с последним значительным ростом приобретения в собственность жилой недвижимости, затем произойдет смена форматов. Будет преобладание тенденции аренды и временного использования жилья. Человек будет еще более мобильным, при этом конкуренция городов за людей усилится", — сказал он.

Игнатьев назвал "сильно преувеличенными" ожидания экспертов о том, что люди после пандемии начнут отдавать предпочтение загородной жизни и рынок в этом сегменте вырастет. Приоритетными для жизни останутся города — особенно те, где происходит активный редевелопмент существующей застройки, как жилой, так и коммерческой.

"Например, нужно будет что-то делать с освободившимися офисами, так как миллионы людей останутся работать дома. Торговые центры тоже должны сильно и глубоко видоизменяться", — рассуждает он. Стало известно, какое жилье можно взять в ипотеку с московской зарплатой

Игнатьев добавляет, что устаревшую жилую недвижимость в городах массово обновят с помощью граффити.

"Что касается нового строительства, то в перспективе оно должно стать малоэтажным, потому что жить на высоких этажах очень вредно для здоровья", — подытожил футуролог.

Кирилл Игнатьев — российский бизнесмен, футуролог и технологический инвестор. Также известен как координатор проекта "Технический прогресс и экономика будущего" и лектор РАНХиГС.