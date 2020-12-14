МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Розничные цены на продукты частично зависят от ставок кредитования сельхозпроизводителей, однако гораздо большее значение имеет стоимость кормов для животных, стоимость сельскохозяйственного сырья, а также другие затраты на его производство и продажу, заявил РИА Новости управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Мишустин рассказал, кто будет отвечать за ситуацию с ценами на продукты

Ранее миллиардер Олег Дерипаска предложил посмотреть на события последних десяти-пятнадцати лет и оценить под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать проекты. По его словам, ни министры, ни предприниматели, ни фермеры не могут сделать чуда до тех пор, пока сфере сельского хозяйства дают деньги "под ростовщические проценты".

"Розничные цены на продукты зависят от ставок кредитования сельхозпроизводителей лишь частично. Гораздо большее значение имеет стоимость кормов для животных и стоимость сельскохозяйственного сырья", — говорит эксперт.

При этом на конечную цену продуктов на прилавке также влияет себестоимость товара, затраты на его доставку от производства до конечного покупателя, соотношение спроса и предложения товара. Кроме того, влияние оказывают НДС, покупательская способность населения, маржа торговых сетей, стоимость аренды торговых площадей, а также курс валюты, в первую очередь, для импортных продуктов и продуктов, для производства которых используется зарубежное оборудование или сырье. Россия одновременно введет квоту на экспорт зерна и пошлину на пшеницу

По словам Орехова, в настоящее время ставки по кредитам для аграриев превышают ключевую максимум на 3 процентных пункта. "В настоящее время средние ставки по кредитам АПК составляют по оборотному финансированию "ключевая ставка ЦБ РФ +1,5-2%" (5,75%-6,25% годовых), по инвестиционным кредитам "ключевая ставка ЦБ РФ +2-3%" (6,25%-7,25% годовых)", — рассказывает он.

При этом позитивными факторами для сельхозпроизводителей в части стоимости заёмных ресурсов Орехов назвал существенное снижение ключевой ставки в течение последнего года, а также действия государства по частичному субсидированию ставок для них.