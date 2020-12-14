МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские морские порты за прошедшие 11 месяцев текущего года обслужили в 3,7 раза меньше пассажиров, чем годом ранее, — 556,5 тысячи человек, сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

Согласно данным ассоциации, за январь-ноябрь в морских портах было обслужено на 30,5% меньше пассажирских судов, чем за аналогичный период прошлого года, — 14,6 тысячи единиц. Морские пассажирские терминалы обслужили в 3,7 раза меньше человек, чем годом ранее, — 556,5 тысячи. Минтранс ожидает снижения перевалки грузов в морских портах России

"В том числе, количество отправленных пассажиров из портов составило 278,2 тысячи человек (снижение в 2,3 раза), прибывших – 277,2 тысячи человек (снижение в 2,7 раза)", — сообщает АСОП. Обслуживание транзитных пассажиров по сравнению с январем-ноябрем прошлого года снизилось на 99,8% и составило 1,14 тысячи человек.

"Основное количество пассажиров было обслужено на специализированных пассажирских терминалах в портах Ялта – 415,9 тысячи человек, снижение по отношению к аналогичному периоду прошлого года составило 35,1%, Сочи – 85,2 тысячи человек (-41,5%) и Холмск — 18,6 тысячи человек (-30,9%)", — говорится в сообщении.