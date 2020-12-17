МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Сроки временного проживания мигрантов на территории России в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции продлены до 15 июня 2021 года. Путин назвал пандемию главной проблемой 2020 года

Соответствующий указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

"Внести в указ президента РФ от 18 апреля 2020 года №274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"… следующие изменения: а) в пункте 1: в абзаце первом слова "по 15 декабря 2020 года" заменить словами "по 15 июня 2021 года", — говорится в документе, подписанном Владимиром Путиным.