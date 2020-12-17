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Эксперты подсчитали убытки бизнеса в России от простоя Telegram в среду
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Убытки бизнеса РФ от произошедшего в среду сбоя в работе мессенджера Telegram оцениваются в 9 миллионов рублей, заявил РИА Новости вице-президент по аналитике и аудиту... ПРАЙМ, 17.12.2020
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Убытки бизнеса РФ от произошедшего в среду сбоя в работе мессенджера Telegram оцениваются в 9 миллионов рублей, заявил РИА Новости вице-президент по аналитике и аудиту Национальной ассоциации цифровой экономики (НАЦЭ) Арсений Поярков.
В среду, около 16.20 мск, пользователи из разных стран мира начали сообщать о сбоях в работе Telegram. По состоянию на 16.40 мск почти 30 тысяч человек опубликовали свои отчеты о проблемах в работе мессенджера на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Примерно через час представители мессенджера сообщили, что восстановили доступ столкнувшихся с проблемами пользователей.
"Суммарно прямые финансовые потери участников от одного дня нестабильной работы мессенджера оцениваются в 9 миллионов рублей", — отметил Поярков.
"На сегодняшний день основные финансовые потери от сбоев Telegram несут каналы, недополучающие прибыль от рекламных и прочих размещений. Инфраструктурные банковские и прочие решения на базе Telegram пока еще слабо развиты", — добавил он.