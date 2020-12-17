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https://1prime.ru/business/20201217/832610563.html
Путин оценил сроки открытия границ
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Границы России будут открыты, как только позволят врачи, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции. "Как только врачи позволят, так сразу и границы будут... ПРАЙМ, 17.12.2020
открытие границ, путин, новости, экономика, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Границы России будут открыты, как только позволят врачи, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
"Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты… Как только станет возможным, конечно, мы это сделаем", — сказал он. Закрытие границ открывает возможность для развития внутреннего туризма, раньше россияне оставляли за границей 35 миллиардов долларов в год.