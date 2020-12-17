МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Границы России будут открыты, как только позволят врачи, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции. "Аэрофлот" не пустит в самолет пассажиров без масок

"Как только врачи позволят, так сразу и границы будут открыты… Как только станет возможным, конечно, мы это сделаем", — сказал он. Закрытие границ открывает возможность для развития внутреннего туризма, раньше россияне оставляли за границей 35 миллиардов долларов в год.