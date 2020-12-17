МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company из-за коронавируса сократит 2,2 тысячи рабочих мест по всему миру, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании.

"Coca-Cola заявила, что сокращает 2200 рабочих мест по всему миру, в том числе 1200 в США, поскольку пандемия коронавируса ускоряет меры компании по реструктуризации", — говорится в сообщении. Более половины британских производителей планируют сократить рабочие места

Издание отмечает, что в связи с закрытием баров, ресторанов, кинотеатров и прочих мест активных продаж напитков компания вынуждена сокращать расходы. Представитель компании сообщил, что сокращение составляет примерно 12% сотрудников компании в США. Компания ожидает, что сокращение рабочих мест приведет к ежегодной экономии от 350 до 550 миллионов долларов.

Согласно информации газеты, подразделение в Северной Америке будет реорганизовано. До этого момента в Северной Америке у компании были свои собственные команды по маркетингу, общению с продавцами и координации с разливочными предприятиями. Представитель компании, на которого ссылается WSJ, заявил, что эти отделы будут объединены.

Ранее в августе сообщалось, что компания, в рамках реорганизации, предлагала добровольное увольнение четырем тысячам сотрудников. Однако не сообщается, сколько сотрудников приняли участие в программе.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite. Всего компания насчитывает более 500 брендов. Включая партнеров по разливу, штат компании насчитывает более 700 тысяч человек.

Читайте также:

Американская экономика замедлит темпы восстановления в зимние месяцы