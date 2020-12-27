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https://1prime.ru/business/20201227/832693022.html
Россияне скупают пустующие особняки в Англии
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Хозяева элитных особняков в Англии на фоне пандемии решили переселиться ближе к природе. Таким образом, на рынке появилось большое количество домов в черте города, чья стоимость... ПРАЙМ, 27.12.2020
недвижимость, великобритания, недвижимость, новости, экономика, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Хозяева элитных особняков в Англии на фоне пандемии решили переселиться ближе к природе. Таким образом, на рынке появилось большое количество домов в черте города, чья стоимость начинается от 10 миллионов фунтов стерлингов (или от миллиарда рублей). Именно такие дома и оказались привлекательными для граждан России, сообщает Лента.ру на основе материалов международной группы компаний BARNES.
Эксперты также отмечают сохранение спроса на объекты в процессе строительства. Большинство покупателей пользуются услугой брокеров и юристов. Для более молодых клиентов важными факторами являются престиж и транспортная доступность локации, для тех, кто постарше — история особняка.
Высокий спрос на британскую элитную недвижимость объясняется нестабильностью рубля, а также стремлением покупателей получить вид на жительство в Великобритании.
Эксперты рынка фиксируют рост спроса на недвижимость в стране: с января по ноябрь 2020 года он вырос на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.