МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Хозяева элитных особняков в Англии на фоне пандемии решили переселиться ближе к природе. Таким образом, на рынке появилось большое количество домов в черте города, чья стоимость начинается от 10 миллионов фунтов стерлингов (или от миллиарда рублей). Именно такие дома и оказались привлекательными для граждан России, сообщает Лента.ру на основе материалов международной группы компаний BARNES. В России подорожало вторичное жилье

Эксперты также отмечают сохранение спроса на объекты в процессе строительства. Большинство покупателей пользуются услугой брокеров и юристов. Для более молодых клиентов важными факторами являются престиж и транспортная доступность локации, для тех, кто постарше — история особняка.

Высокий спрос на британскую элитную недвижимость объясняется нестабильностью рубля, а также стремлением покупателей получить вид на жительство в Великобритании.

Эксперты рынка фиксируют рост спроса на недвижимость в стране: с января по ноябрь 2020 года он вырос на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.