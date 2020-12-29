МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило даты проведения эксперимента по маркировке некоторой никотинсодержащей продукции, например, табачных стиков и курительных смесей для кальяна, соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Провести с 11 января 2021 года по 28 февраля 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов никотинсодержащей продукции", — говорится в документе. В перечне такой продукции при этом — табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, и курительные смеси для кальяна, не содержащие табака.

Также Минпромторгу РФ, который отвечает за координацию создания и функционирования используемой для эксперимента информационной системы, до 28 февраля 2021 года поручено подготовить методические рекомендации и план-график эксперимента, а до 31 августа 2021 года — представить в кабмин РФ доклад с оценками его результатов. Эксперт объяснил новые правила продажи заменителей сигарет

Для снижения доли нелегальной продукции в РФ планируется к 2024 году создать систему сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. В настоящее время специальными метками уже маркируются отдельные товарные категории — меховые, табачные изделия, лекарства, обувь, парфюмерия, фотокамеры; в частности, обязательная цифровая маркировка сигарет и папирос началась с 1 марта 2019 года. На меховые изделия наносятся метки формата RFID, на упаковки товаров других категорий — цифровые коды.

"В случае с маркировкой стиков и не содержащих табак курительных смесей для кальяна технологии производства и маркировки могут быть схожи с сигаретами и альтернативной табачной продукцией. Эти наработки можно апробировать в ходе эксперимента и отработать все механизмы как нанесения кодов, так и товародвижения", — пояснил РИА Новости руководитель товарной группы в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, операторе системы маркировки) Ян Витров.

Он также сообщил, что с 1 апреля маркировка стиков вводится в Казахстане, а свою продукцию туда отправляют и российские предприятия. "К проведению эксперимента система готова. Оператор находится в диалоге с отраслью по всем аспектам внедрения маркировки", — заключил Витров, отметив, что сейчас в системе "Честный знак" зарегистрировано более 110 тысяч участников оборота табачной продукции.