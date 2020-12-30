С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек — ПРАЙМ. Предприятиям общественного питания в Петербурге разрешили с 4 по 31 января продлить работу до 23.00, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. В новогоднюю ночь доступ граждан на Красную площадь будет ограничен

Соответствующие изменения внес губернатор Александр Беглов в постановление правительства Петербурга от 13.03.2020 №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

"С 4 по 31 января предприятия общественного питания смогут принимать посетителей с 6.00 до 23.00, запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время (с 23.00 до 6.00)", — говорится в сообщении.

Такой же режим с 4 января устанавливается для предприятий общественного питания, которые расположены в торговых центрах, при соблюдении следующих условий: если они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в другие помещения торговых центров.

Отмечается, что ограничения на работу предприятий общественного питания по-прежнему не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Ранее установленные ограничения для фудкортов, фудплейсов и расположенных в торговых центрах предприятий общественного питания (за исключением тех, ограничения на деятельность которых снимаются с 4 января) продолжают действовать.

Также отмечается, что все ограничения, ранее установленные постановлением по 15 января, продлеваются по 31 января. Эксперты рассказали, за что будут штрафовать в новогоднюю ночь

В качестве дополнительной меры поддержки предпринимателей из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга выделено 500 миллионов рублей "Фонду содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания" на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на предоставление им микрозаймов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге полностью приостанавливается с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания. Эти ограничения не касаются производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях. Планировалось, что с 4 января по 10 января предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время — с 19.00 до 6.00 мск.