МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Тарифы в плацкарте с 1 января 2021 года индексируются на 3,7%, и на столько же в купе, СВ и люксе поездов дальнего следования, не входящих в систему динамического ценообразования, следует из сообщений ФАС и слов представителя "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании). РЖД анонсировал выпуск новых капсульных вагонов

Перевозки пассажиров почти во всех поездах дальнего следования в РФ осуществляет ФПК. Тариф в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС, в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает сама компания.

ФАС ранее отмечала, что наряду с индексацией тарифа в плацкарте и общих вагонах на 3,7% с января 2021 года предусматривается возможность установления индекса гибкого графика. То есть перевозчик в зависимости от календарных периодов или спроса сможет устанавливать цену как ниже, так и выше установленного уровня индексации, однако в среднем по году она не должна превышать максимальный тариф.

Представитель ФПК сообщал РИА Новости, что компания проиндексирует с января 2021 года базовые ставки тарифов в СВ, купе и люксе на 3,7% в поездах, которые не входят в систему динамического ценообразования. Тарифы на поезда, стоимость в которых регулируется в рамках системы динамического ценообразования, существенно не изменятся, добавляли там.

Согласно информации на сайте РЖД, система динамического ценообразования охватывает 95% перевозок ФПК в вагонах купе, СВ, люкс, вагонах с местами для сидения скоростных поездов внутригосударственного сообщения. Стоимость билетов в ней формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса, количества проданных мест и т.д. Все вагоны, входящие в программу, отмечены в системе продаж билетов специальным знаком.

Традиционно тарифы на железнодорожные перевозки в РФ повышаются ежегодно с 1 января. Тарифы в плацкарте и общих вагонах поездов дальнего следования в России с 1 января 2020 года были проиндексированы на 3,5%, и на столько же — в купе, СВ и люксе в поездах, не входящих в систему динамического ценообразования.

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