МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Зажженные свечи и непотушенные сигареты запрещается оставлять без присмотра в жилых домах на территории России с 1 января 2021 года. Ставка акциза на сигареты в России выросла сразу на 20%

"В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.)", — говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.