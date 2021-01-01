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В России изменились правила хранения сигарет дома
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Зажженные свечи и непотушенные сигареты запрещается оставлять без присмотра в жилых домах на территории России с 1 января 2021 года. "В зданиях для проживания людей запрещается... ПРАЙМ, 01.01.2021
потребительский рынок, россия, сигареты, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Зажженные свечи и непотушенные сигареты запрещается оставлять без присмотра в жилых домах на территории России с 1 января 2021 года.
"В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.)", — говорится в правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Постановление действует до 31 декабря 2026 года включительно.