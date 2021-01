ПЕКИН, 2 янв — ПРАЙМ. Китай примет необходимые меры для защиты прав и интересов китайских предприятий после того, как по указу президента США Дональда Трампа Нью-Йоркская фондовая биржа начала процедуру делистинга трех крупных китайских фирм, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Нью-Йоркская фондовая биржа начала делистинг трех китайских компаний

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) сообщила в пятницу, что начала процедуру исключения ценных бумаг трех крупных китайских компаний-операторов China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd в связи с указом Трампа, запрещающим американские инвестиции в китайские фирмы, находящиеся под контролем или во владении китайских военных.

Министерство коммерции КНР назвало действия американской стороны "злоупотреблением национальной безопасностью и использованием государственной мощи для подавления китайских предприятий, что не соответствует рыночным правилам и нарушает рыночную логику".

"КНР выступает против злоупотребления США национальной безопасностью с целью включить китайские предприятия в так называемый список "китайских военных компаний, связанных с КПК", КНР примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", — говорится в заявлении ведомства. Банк России рекомендовал биржам не допускать ряд иностранных акций

В минкоммерции подчеркнули, что подобные действия не только наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний, но также вредят интересам инвесторов в различных странах, включая США.

"В то же время мы надеемся, что США и Китай пойдут навстречу друг другу, будут работать сообща, чтобы создать справедливую, стабильную и предсказуемую бизнес-среду для компаний и инвесторов обеих стран, и чтобы как можно скорее вернуть двусторонние торгово-экономические отношения в нормальное русло".

Ранее Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года. По заявлению Трампа, компании, связанные с китайскими военными, собирают средства в том числе и у американских инвесторов и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы, а затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая.

Указ запрещает любым лицам из США с 11 января 2021 года любые операции с ценными бумагами, связанными с "коммунистическими китайскими военными компаниями". NYSE сообщила, что делистинг произойдет к 11 января. Эмитенты имеют право на пересмотр данного решения, указывается в релизе.

Акции мобильных операторов China Telecom Corp Ltd, China Mobile Ltd и China Unicom (Hong Kong) Ltd также представлены на бирже в Гонконге.