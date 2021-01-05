2021-01-05T15:27:48+03:00
2021-01-05T15:27:48+03:00
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2021
https://1prime.ru/business/20210105/832751062.html
Британский бизнес получит финансовую поддержку на фоне третьего локдауна
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Предприятия малого бизнеса, пострадавшие в результате очередного локдауна в Великобритании, получат от правительства разовые гранты в размере до 9 тысяч фунтов стерлингов, сообщил... ПРАЙМ, 05.01.2021
локдаун, пандемия, великобритания, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЛОНДОН, 5 янв — ПРАЙМ. Предприятия малого бизнеса, пострадавшие в результате очередного локдауна в Великобритании, получат от правительства разовые гранты в размере до 9 тысяч фунтов стерлингов, сообщил во вторник минфин страны.
Накануне британский премьер Борис Джонсон объявил третий национальный локдаун в Англии сроком, как минимум, до середины февраля. В Шотландии карантин также начался с сегодняшнего дня.
"Канцлер объявил о выделении однократных дополнительных грантов для предприятий ритейла, гостиничного бизнеса и предприятий проведения досуга размером до 9 тысяч фунтов стерлингов на предприятие, чтобы помочь им пережить весну. Финансирование в размере 594 миллионов фунтов стерлингов будет выделено на поддержку других затронутых предприятий", — говорится в сообщении.
Новые гранты поддержат порядка 600 тысяч предприятий, общая сумма финансирования превысит 4 миллиарда фунтов стерлингов.
Эти средства выделяются сверх 1,1 миллиарда фунтов стерлингов, выделенных на различные гранты, и наряду с продлением действия схемы компенсации зарплат временно оставшимся без работы из-за коронавируса.