МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Законопроект о статусе апартаментов планируется внести в Госдуму в течение полугода, рассказал "Известиям" представитель вице-премьера Марата Хуснуллина. Эксперты рассказали, как в 2021 году вырастут цены на жилье в России

Ранее было несколько попыток решить эту проблему, однако пока они ни к чему не привели. Председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев пояснил, что это связано с тем, что автоматическое признание всех апартаментов жильем повлечет за собой ряд новых проблем.

Член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Михаил Чернышев отметил, что сейчас в правовом поле нет понятия апартаментов. Действующее законодательство предусматривает два вида имущества — жилые и нежилые помещения.

К возведению нежилых помещений есть свои требования, но они намного более либеральные. Поэтому апартаменты заметно дешевле квартир — разница может составлять 20–30%, сказал он. Также в апартаментах цены на ЖКУ выше на 15–20%, чем в квартирах, а налоговая ставка на такое имущество составляет около 2% от стоимости, тогда как на жилье — от 0,1%.

По словам Чернышева, жилье и апартаменты не стоит делать тождественными понятиями, а лишь предоставить владельцам последних определенные права, которые есть у собственников жилых помещений. Например, речь может идти о временной регистрации, о снижении налоговой ставки, о льготах на оплату коммунальных услуг.

Член комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов подчеркнул, что нельзя сделать жильем все нежилые помещения, к которым также относятся заводы, магазины, офисы.

Руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев считает, что нужно разделить апартаменты на два сложившихся типа — аналог жилья и сервисные помещения, по сути, гостиницы.

Генеральный директор "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин считает, что оптимален будет сценарий, если по проектам, где уже получены разрешения на строительство, власти предложат самим девелоперам решать — переводить им проект в жилье или нет.

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