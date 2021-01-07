ХЕЛЬСИНКИ, 7 янв — ПРАЙМ. Исключительно строгие ограничения на поездки, введённые правительством Финляндии, оказали существенное влияние на пассажиропоток авиакомпании Finnair в декабре, когда компания перевезла 92,5 тысячи пассажиров, сообщает в четверг перевозчик.

"В декабре Finnair перевезла 92 500 пассажиров, что на 92,0% меньше, чем в соответствующий период 2019 года, но на 8,8% больше, чем в ноябре 2020 года. Воздействие COVID-19, включая исключительно строгие ограничения на поездки, введенные Финляндией, по-прежнему сказывалось на всех цифрах пассажирских перевозок", — говорится в сообщении. "Аэрофлот" начал продажу льготных билетов по трем направлениям

Итоговые показатели за 2020 год компания обнародует 18 февраля.

Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству.