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https://1prime.ru/business/20210107/832758656.html
Finnair в декабре перевезла больше пассажиров, чем в ноябре
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Исключительно строгие ограничения на поездки, введённые правительством Финляндии, оказали существенное влияние на пассажиропоток авиакомпании Finnair в декабре, когда компания... ПРАЙМ, 07.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 янв — ПРАЙМ. Исключительно строгие ограничения на поездки, введённые правительством Финляндии, оказали существенное влияние на пассажиропоток авиакомпании Finnair в декабре, когда компания перевезла 92,5 тысячи пассажиров, сообщает в четверг перевозчик.
"В декабре Finnair перевезла 92 500 пассажиров, что на 92,0% меньше, чем в соответствующий период 2019 года, но на 8,8% больше, чем в ноябре 2020 года. Воздействие COVID-19, включая исключительно строгие ограничения на поездки, введенные Финляндией, по-прежнему сказывалось на всех цифрах пассажирских перевозок", — говорится в сообщении.
Итоговые показатели за 2020 год компания обнародует 18 февраля.
Finnair — крупнейшая авиакомпания Финляндии, основана в 1923 году. Входит в альянс OneWorld. Контрольный пакет акций принадлежит государству.