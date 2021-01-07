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Burger King проводит ребрендинг впервые за 20 лет
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Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King проводит ребрендинг впервые за 20 лет, сообщил директор по глобальному маркетингу Restaurant Brands International (RBI)... ПРАЙМ, 07.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King проводит ребрендинг впервые за 20 лет, сообщил директор по глобальному маркетингу Restaurant Brands International (RBI) Фер Мачандо (Fer Machado) в своем Twitter.
"Мы искренне взволнованы представлением нашей работы над фирменным стилем", — пишет Мачандо. Компания также отметила, что проводит ребрендинг впервые за 20 лет.
Burger King меняет логотип, упаковку и дизайн ресторанов, а также интерфейс сайта Burger King.
Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Является третьим по величине оператором сети быстрого питания в мире. Сеть насчитывает свыше 27 тысяч ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.