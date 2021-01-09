МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Медицинские маски в прошлом году впервые вошли в топ-10 товаров по частоте покупок в розничной торговле наряду с продуктами питания, рассказали "Известиям" в службе аналитики IT-компании "Платформа ОФД", являющейся крупнейшим оператором фискальных данных. Врач назвал самое опасное место для заражения COVID-19 в Москве

"Заметна цикличность приобретений одноразовых масок. Домохозяйства чаще всего покупают их в комплекте средств индивидуальной защиты (СИЗ) в периоды получения заработной платы, вместе с традиционным набором продуктов питания, — отметили в компании.

Пиковые периоды в ценах и спросе наблюдались в марте и апреле 2020 года, когда в ряде регионов начали вводить масочный режим.

В марте 2020 года средний чек покупки масок составлял 298 рублей, что на 423% выше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Объем продаж в денежном выражении вырос на 1149%. В апреле средний чек составил 504 рублей, на 588% выше. Эксперты связывают это с покупкой масок в больших объемах, который в апреле 2020 года увеличился на 980% в денежном выражении по сравнению с 2019-м.

Ажиотажный спрос на маски появился в марте-апреле, когда начался первый всплеск заболеваемости COVID-19. Это привело к дефициту, так как возможности промышленности и импортеров не были рассчитаны на такое взрывное увеличение спроса, рассказал директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В определенный момент маски совсем пропали, затем стали появляться, но по ценам в разы превышающим те, что были до пандемии. Иммунолог дал совет, как не заразиться коронавирусом в фитнес-клубе

"Если до нее обычные трехслойные медицинские маски стоили 1,5-2 рубля, то в острой фазе цены достигали 50-60 рублей и более за штуку, — рассказал специалист.

По данным проведенного ФАС мониторинга медицинских изделий, в Москве уже в феврале наблюдался дефицит масок более чем в 50% аптечных организаций, которые проверила служба. Рост цен за штуку по сравнению с прошлым годом составлял 900%, дефицитом сразу воспользовались спекулянты.

Затем ситуация несколько стабилизировалась. За счет снижения показателей заболеваемости и увеличения производственных мощностей цену удалось сбить до 5–10 рублей за штуку.

Сейчас в условиях увеличения числа заболевших наблюдается очередной рост спроса, но без ажиотажа и значительного повышения цен. К тому же было быстро налажено производство многоразовых масок, которые можно стирать и применять неоднократно.

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