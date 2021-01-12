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МТС рассказала, из каких стран в Москву приезжали в новогодние каникулы
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Больше всего гостей в Москву на новогодние каникулы приехали из Армении, Украины, Нидерландов, Белоруссии и Австрии, зафиксировали аналитики крупнейшего российского сотового... ПРАЙМ, 12.01.2021
новый год, мтс, туризм, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Больше всего гостей в Москву на новогодние каникулы приехали из Армении, Украины, Нидерландов, Белоруссии и Австрии, зафиксировали аналитики крупнейшего российского сотового оператора МТС.
"Сеть МТС в Москве за новогодние праздники 2021 года приняла около миллиона гостей из регионов России и порядка 16 тысяч международных роумеров. Больше всего гостей приехали в Москву из Армении, Украины, Нидерландов, Беларуси и Австрии", — уточнили в компании.
В новогоднюю ночь абоненты в Москве скачали рекордные объемы интернет-трафика, несмотря на то, что в этом году из-за ограничений в столицу на новогодние праздники приехало значительно меньше гостей из других регионов России и из зарубежных стран. В московском метро в период новогодних каникул регистрировалось на 31% меньше абонентов из регионов России и на 80% меньше зарубежных гостей. При этом объем интернет-трафика в метро остался на уровне прошлого года.
"За первые сутки 2021 года в сети МТС объем мобильного интернет-трафика вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, объем фиксированного трафика вырос почти на 40%. 1 января 2021 года москвичи совершили на 1 миллион голосовых вызовов больше, чем за 1 января 2020 года", — отметили аналитики.