МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила заявления от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) с жалобой на компании "Яндекс" и Mail.ru, которые могут злоупотреблять доминирующим положением, говорится в сообщении комиссии.

"В Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях "Яндекс" и "Мэйл.ру". Согласно заявлениям эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 договора о Евразийском экономическом союзе об общих правилах конкуренции", — сообщает ЕЭК. В "Яндекс.Картах" появилась новая функция

"В настоящее время антимонопольным блоком комиссии рассматривается вопрос о разработке проектов предложений о совершении действий, направленных на устранение признаков нарушения общих правил конкуренции, и реализации мер, которые позволят урегулировать спор и поспособствуют восстановлению конкуренции на соответствующих рынках на взаимовыгодных условиях без проведения расследований и наложения штрафов", — также отметили в комиссии.