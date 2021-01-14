2021-01-14T17:27:51+03:00
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2021
https://1prime.ru/business/20210114/832809583.html
На "Яндекс" и Mail.ru подана жалоба за злоупотребление положением
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила заявления от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) с жалобой на... ПРАЙМ, 14.01.2021
mail ru, яндекс, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) получила заявления от Ассоциации правообладателей, лицензиаров и лицензиатов по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) с жалобой на компании "Яндекс" и Mail.ru, которые могут злоупотреблять доминирующим положением, говорится в сообщении комиссии.
"В Евразийскую экономическую комиссию поступили заявления о признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях "Яндекс" и "Мэйл.ру". Согласно заявлениям эти компании, злоупотребляя своим доминирующим положением, нарушили статью 76 договора о Евразийском экономическом союзе об общих правилах конкуренции", — сообщает ЕЭК.
"В настоящее время антимонопольным блоком комиссии рассматривается вопрос о разработке проектов предложений о совершении действий, направленных на устранение признаков нарушения общих правил конкуренции, и реализации мер, которые позволят урегулировать спор и поспособствуют восстановлению конкуренции на соответствующих рынках на взаимовыгодных условиях без проведения расследований и наложения штрафов", — также отметили в комиссии.