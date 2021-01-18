МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Московские предприниматели с апреля 2020 года более 15,5 тысячи раз обращались к "Алгоритмам для бизнеса" и "Алгоритмам для самозанятых", разработанным столичным штабом по защите бизнеса, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Мишустин: бизнес за два года получил 600 миллиардов рублей господдержки

"Созданные в Москве инструкции носят прикладной характер, они призваны помочь бизнесу в разных жизненных ситуациях. С момента публикации алгоритмов в апреле прошлого года предприниматели обратились к ним более 15,5 тысячи раз", — приводятся на сайте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что в инструкциях говорится о мерах поддержки, есть ответы на вопросы в сфере арендных, кредитных, трудовых и других правоотношений. Материалы обновляются в соответствии с изменениями в нормативно-правовых актах.

"Алгоритмы для бизнеса" и "Алгоритмы для самозанятых", разработанные столичным штабом по защите бизнеса, вошли в число лучших региональных практик", — добавляется в сообщении.