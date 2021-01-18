МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers подняла цены на алмазы максимальными темпами за последние годы на фоне восстановления рынка, сообщили агентству Блумберг знакомые с ситуацией источники. Минфин ожидает роста цен на алмазы на уровне 5-10% в 2021 году

"Крупнейший в мире производитель бриллиантов повысил цены примерно на 5% на первых торгах года", — сообщает агентство, ссылаясь на осведомленные источники. Отмечается, что повышение касается в основном камней массой выше одного карата.

Источники отмечают, что это, вероятно, одно из самых резких увеличений стоимости с начала прошлого десятилетия. Представитель De Beers отказался от комментариев агентству.

Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР.

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