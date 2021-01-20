МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2020 году увеличила консолидированную выручку на 11% по сравнению с 2019 годом — до 142,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Объем консолидированной выручки группы в четвертом квартале вырос на 14,4% в годовом выражении, до 44,5 миллиарда рублей.

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