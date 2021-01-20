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Выручка "Детского мира" выросла на 11% в 2020 году
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Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2020 году увеличила консолидированную выручку на 11% по сравнению с 2019 годом — до 142,9... ПРАЙМ, 20.01.2021
выручка, отчетность, детский мир, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2020 году увеличила консолидированную выручку на 11% по сравнению с 2019 годом — до 142,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Объем консолидированной выручки группы в четвертом квартале вырос на 14,4% в годовом выражении, до 44,5 миллиарда рублей.
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